Поставки iPhone вырастут в два раза быстрее Android в 2021 году

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Поставки iPhone вырастут в два раза быстрее Android в 2021 годуСмартфонная отрасль в целом восстанавливается после пандемии
Мировой рынок смартфонов в 2021 году должен продемонстрировать уверенный рост после серьёзного спада в 2020 году. Отчёт аналитиков показывает, что поставки iPhone увеличатся быстрее поставок Android-смартфонов.
По данным International Data Corporation (IDC) общие поставки смартфонов достигнут 1,37 млрд штук в 2021 году. Это на 7,4% больше, чем в прошлом году.
Поставки Android-смартфонов увеличатся на 6,2%. А вот у iPhone этот показатель окажется на уровне 13,8%.
Причина тому — высокий спрос на iPhone 12, которые являются первыми смартфонами Apple с поддержкой 5G. В IDC уверены, что именно поддержка 5G по-прежнему будет основным драйвером роста поставок в 2021 году.