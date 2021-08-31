Поставки iPhone вырастут в два раза быстрее Android в 2021 году

По данным International Data Corporation (IDC) общие поставки смартфонов достигнут 1,37 млрд штук в 2021 году. Это на 7,4% больше, чем в прошлом году.

Поставки Android-смартфонов увеличатся на 6,2%. А вот у iPhone этот показатель окажется на уровне 13,8%.

Причина тому — высокий спрос на iPhone 12, которые являются первыми смартфонами Apple с поддержкой 5G. В IDC уверены, что именно поддержка 5G по-прежнему будет основным драйвером роста поставок в 2021 году.