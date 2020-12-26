Поставки смартфонов Samsung значительно упали впервые за последние 9 лет

Причиной такого значительного падения поставок стала пандемия коронавирусной инфекции. Samsung ожидала снижения показателей. В 2021 году компания намерена наращивать поставки за счёт продвижения гибких смартфонов, а также расширения линейки недорогих 5G-устройств.

Согласно отчёту аналитиков, поставки Samsung в третьем квартале составили 189,4 млн. К концу года ожидается цифра в 270 млн. Несмотря ни на что, компания надеется отгрузить 307 млн смартфонов в 2021 году. В планах компании — выпустить 49,8 млн флагманских моделей, включая смартфоны серии Galaxy S21. Аналитики также ожидают, что гибкие устройства Samsung заменят собой серию Galaxy Note.