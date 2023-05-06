Поставщик Apple: сенсорные кнопки вместо обычных в iPhone 15 не появятся никогда

Cенсорные элементы управления громкости, которые должны были быть похожими на тачпад MacBook, где с помощью вибрации создается тактильная отдача, и кажется, что он нажимается, хотя этого и не происходит, не будут представлены на новых iPhone.

Техасский поставщик Apple компания Cirrus Logic, в своем недавнем письме акционерам сообщила, что продукт, который она ранее упоминала как запланированный на осень, не выйдет на рынок. Именно эта компания должна была заниматься новыми «кнопками» регулировки громкости и блокировки устройства.

Слухи о появлении сенсорных кнопок в iPhone 15 появились давно: известный аналитик Apple Минг-Чи Куо ранее указывал на их наличие, основываясь на анализе основных поставщиков деталей Apple. Однако позже Куо упомянул о нерешенных технических проблемах, которые приведут к удалению таких кнопок управления в моделях iPhone 15 Pro и Pro. Что и подтверждается недавним отчетом.