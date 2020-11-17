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Поставщики Apple начали работать сверхурочно из-за спроса на новые iPhone
В некоторых странах наблюдается дефицит
Несмотря на кризис, люди охотно скупают новые iPhone 12. Из-за спроса на них поставщики Apple оказались вынуждены работать сверхурочно.
Согласно информации отраслевых источников, поставщики iPhone пытаются решить вопрос ограниченных запасов смартфонов на некоторых рынках. Даже доставка по предзаказам в некоторых регионах задерживается на 2-3 недели, а иногда и на 3-4. Причина тому — большой объём заказов со стороны местных операторов.
Из-за этого всего сборщики iPhone компании Foxconn и Pegatron, а также поставщик модулей камеры Genius Electronic Optical (GEO) стали работать сверхурочно и нанимать дополнительных рабочих для увеличения объёма производства. GEO, например, уже заранее запланировал сверхурочные смены на ноябрь и декабрь.