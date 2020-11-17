Поставщики Apple начали работать сверхурочно из-за спроса на новые iPhone

Согласно информации отраслевых источников, поставщики iPhone пытаются решить вопрос ограниченных запасов смартфонов на некоторых рынках. Даже доставка по предзаказам в некоторых регионах задерживается на 2-3 недели, а иногда и на 3-4. Причина тому — большой объём заказов со стороны местных операторов.

Из-за этого всего сборщики iPhone компании Foxconn и Pegatron, а также поставщик модулей камеры Genius Electronic Optical (GEO) стали работать сверхурочно и нанимать дополнительных рабочих для увеличения объёма производства. GEO, например, уже заранее запланировал сверхурочные смены на ноябрь и декабрь.