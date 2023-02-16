Построенный по флагманским принципам MediaTek Dimensity 7200 заглянет к середнякам

MediaTek Dimensity 7200 построен по 4-нм техпроцессу, который используется для флагманских чипов, таких как новейший Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, например. Это интересно тем, что большинство чипов среднего класса, как правило, построены по менее эффективным, более устаревшим техпроцессам.

Восьмиядерный Dimensity 7200 обзаведется двумя ядрами Cortex-A715 с частотой 2,8 ГГц и шестью ядрами Cortex-A510. Модем чипа среди прочего поддерживает сети sub6 5G, а также Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3/LE.

Отмечается, что Dimensity 7200 дебютирует в Android-смартфонах, выходящих в 1 квартале этого года. Ожидается, что их анонс произойдет на выставке MWC 2023 в конце этого месяца.