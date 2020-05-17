Потерянный рыбаком iPhone «выжил» спустя восемь месяцев под водой

Об этой истории пишет издание Daily Mail. Сообщается, что мужчина по фамилии Чжоу лишился смартфона в сентябре 2019 года. Он не сразу заметил пропажу: понял это, только когда вышел на берег. Мужчина думал, что никогда больше не найдёт устройство, потому что вода в реке была очень мутной.

Однако через восемь месяцев Чжоу позвонил незнакомец, который сообщил, что нашёл телефон. Он увидел смартфон на дне, когда уровень воды в реке упал. На счастье, под чехлом сохранилась визитная карточка Чжоу, потому незнакомец и смог связаться с ним.

Судя по фотографиям телефона, это iPhone 7 Plus. Чжоу говорит, что во время рыбалки смартфон находился в пакете, но по снимкам видно, что герметично устройство защищено не было. Оказавшись в руках хозяина, iPhone включился и работал.