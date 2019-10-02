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Появилась информация о юбилейном флагмане Xiaomi — Xiaomi Mi 10
Устройство станет знаковым для компании
Популярный интернет-инсайдер из Индии Судханшу Амбхоре опубликовал в своем Twitter-аккаунте информацию, касающуюся грядущего флагмана компании Xiaomi. И как ни странно, речь идет не о Mix Alpha.
По данным источников инсайдера, Xiaomi Mi 10 будет выпущен уже в апреле следующего года, причем устройство абсолютно по всем параметрам будет превосходить своего предшественника в лице Xiaomi Mi 9. Амбхоре заявляет, что Xiaomi не поступит с поклонниками бренда так, как поступила в случае с флагманом этого года, когда при переходе от Mi 8 к Mi 9 она увеличила количество, увеличило их разрешение, но при этом забыла оставить оптическую стабилизацию, которая была у прошлогодней модели.
Также уже сейчас известно о том, что будущий флагман станет очень важным устройством для компании, так как именно Xiaomi Mi 10 продемонстрирует, чего компания добилась за последние 10 лет, с самого момента своего основания.
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