Появилась информация о юбилейном флагмане Xiaomi — Xiaomi Mi 10

По данным источников инсайдера, Xiaomi Mi 10 будет выпущен уже в апреле следующего года, причем устройство абсолютно по всем параметрам будет превосходить своего предшественника в лице Xiaomi Mi 9. Амбхоре заявляет, что Xiaomi не поступит с поклонниками бренда так, как поступила в случае с флагманом этого года, когда при переходе от Mi 8 к Mi 9 она увеличила количество, увеличило их разрешение, но при этом забыла оставить оптическую стабилизацию, которая была у прошлогодней модели.

Также уже сейчас известно о том, что будущий флагман станет очень важным устройством для компании, так как именно Xiaomi Mi 10 продемонстрирует, чего компания добилась за последние 10 лет, с самого момента своего основания.