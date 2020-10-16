Появились чехлы для «превращения» старого iPhone 11 в новый iPhone 12

Дело в том, что iPhone 12 дизайном и так довольно похожи на предшественников. Бампер, который прячет под собой главное отличие — скруглённый корпус — делает iPhone 11 почти неотличимым от нового смартфона.

Как заметило издание Hi-Tech Mail.ru, старые айфоны по габаритам немного больше новых. Но это не беда, вряд ли кто-то из посторонних заметит такие нюансы.