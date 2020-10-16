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Появились чехлы для «превращения» старого iPhone 11 в новый iPhone 12
Трюк простой
Если у вас нет лишних 80 тысяч рублей на новый iPhone 12, то китайцы уже нашли для вас решение: они создали специальные чехлы на старые iPhone 11, которые делают смартфоны похожими на новинку.
Дело в том, что iPhone 12 дизайном и так довольно похожи на предшественников. Бампер, который прячет под собой главное отличие — скруглённый корпус — делает iPhone 11 почти неотличимым от нового смартфона.
Как заметило издание Hi-Tech Mail.ru, старые айфоны по габаритам немного больше новых. Но это не беда, вряд ли кто-то из посторонних заметит такие нюансы.
Напомним, в России предзаказ на iPhone 12 и 12 Pro будет доступен с 21 октября, а на iPhone 12 mini и 12 Pro Max — с 6 ноября.