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Опубликовано 23 июля 2025, 13:55
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Появились изображения Google Pixel 10 Pro и 10 Pro XL во всех цветах

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Вслед за утечкой изображений стандартного Pixel 10, появились рендеры старших моделей — Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL — во всех цветах.
Появились изображения Google Pixel 10 Pro и 10 Pro XL во всех цветах

© Ferra.ru

Обе модели будут доступны в четырёх вариантах:

  • Obsidian (чёрный/тёмно-серый),

  • Porcelain (белый),

  • Moonstone (сине-серый),

  • Jade (нежно-зелёный с золотыми акцентами).

© AndroidHeadlines

Цвета одинаковые как у Pixel 10 Pro, так и у Pixel 10 Pro XL. Многие ожидали, что XL-версия получит уникальную окраску, но, видимо, Google решила ограничиться уже известными оттенками.

Главное отличие Pixel 10 Pro XL — это более крупный размер и, как сообщается, батарея на 5200 мАч, что станет рекордом для смартфонов Pixel. Все устройства серии Pixel 10 получат телеобъективы с функцией макросъёмки и будут работать на новом чипе Tensor G5, созданном TSMC.

Официальная презентация линейки Google Pixel 10 назначена на 20 августа.

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
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