Появились изображения Google Pixel 10 Pro и 10 Pro XL во всех цветах

Цвета одинаковые как у Pixel 10 Pro, так и у Pixel 10 Pro XL. Многие ожидали, что XL-версия получит уникальную окраску, но, видимо, Google решила ограничиться уже известными оттенками.

Главное отличие Pixel 10 Pro XL — это более крупный размер и, как сообщается, батарея на 5200 мАч, что станет рекордом для смартфонов Pixel. Все устройства серии Pixel 10 получат телеобъективы с функцией макросъёмки и будут работать на новом чипе Tensor G5, созданном TSMC.

Официальная презентация линейки Google Pixel 10 назначена на 20 августа.