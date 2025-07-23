Появились изображения Google Pixel 10 Pro и 10 Pro XL во всех цветах

Опубликовано 23 июля 2025, 13:551 мин.
Появились изображения Google Pixel 10 Pro и 10 Pro XL во всех цветахКакое вам нравится больше
Вслед за утечкой изображений стандартного Pixel 10, появились рендеры старших моделей — Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL — во всех цветах.
© Ferra.ru
Обе модели будут доступны в четырёх вариантах:
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Obsidian (чёрный/тёмно-серый),
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Porcelain (белый),
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Moonstone (сине-серый),
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Jade (нежно-зелёный с золотыми акцентами).
Цвета одинаковые как у Pixel 10 Pro, так и у Pixel 10 Pro XL. Многие ожидали, что XL-версия получит уникальную окраску, но, видимо, Google решила ограничиться уже известными оттенками.
Главное отличие Pixel 10 Pro XL — это более крупный размер и, как сообщается, батарея на 5200 мАч, что станет рекордом для смартфонов Pixel. Все устройства серии Pixel 10 получат телеобъективы с функцией макросъёмки и будут работать на новом чипе Tensor G5, созданном TSMC.
Официальная презентация линейки Google Pixel 10 назначена на 20 августа.