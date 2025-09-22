Появились характеристики экшн-камеры с 1/1,3-дюймовым сенсором DJI Osmo Nano

В основе Osmo Nano лежит новый сенсор размером 1/1,3 дюйма. Камера умеет снимать 4K-видео с частотой 60 кадров в секунду, а также замедленное 4K/120fps. Динамический диапазон достигает 13,5 стопов, а 10-битный профиль D-Log M позволяет гибко работать с цветом при постобработке. Для съёмки в условиях слабого освещения предусмотрен отдельный режим.

Стабилизация RockSteady 3.0 и функция Horizon Balancing обеспечивают плавность видео. Объектив с углом обзора 143°. Камера может работать до 200 минут при записи в 1080p, а быстрая зарядка доводит батарею до 80% за 20 минут. Поддерживаются microSD, USB 3.1 и водонепроницаемость до 10 метров без кейса. С Osmo Pod устройство защищено по стандарту IPX4.