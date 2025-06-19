Появились новые фото модульного смартфона Fairphone 6 перед официальным запуском

Опубликовано 19 июня 2025, 18:071 мин.
Появились новые фото модульного смартфона Fairphone 6 перед официальным запускомДля любителей DIY
Изображения смартфона Fairphone 6, презентация которого запланирована на 25 июня, вновь попали в Сеть. Телефон представлен в трёх цветах — зелёном, белом и чёрном.
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Особенность Fairphone 6 — легко снимающаяся задняя крышка, позволяющая быстро достать аккумулятор. Для этого нужно открутить несколько винтов. Кроме батареи, легко заменяются три камеры, экран и модуль с динамиком и USB-портом. К тому же, можно будет заказать заднюю крышку любого цвета.
У Fairphone 6 экран 6,31 дюйма с частотой обновления от 1 до 120 Гц, процессор Snapdragon 7s Gen 3, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти с возможностью расширения. Аккумулятор ёмкостью 4415 мАч поддерживает быструю зарядку 33 Вт.
Встроенный в кнопку питания сканер отпечатков и защита от пыли и влаги по стандарту IP55 дополняют список характеристик. Ожидается, что цена телефона составит около 550 евро.