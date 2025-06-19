Появились новые фото модульного смартфона Fairphone 6 перед официальным запуском

У Fairphone 6 экран 6,31 дюйма с частотой обновления от 1 до 120 Гц, процессор Snapdragon 7s Gen 3, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти с возможностью расширения. Аккумулятор ёмкостью 4415 мАч поддерживает быструю зарядку 33 Вт.

Встроенный в кнопку питания сканер отпечатков и защита от пыли и влаги по стандарту IP55 дополняют список характеристик. Ожидается, что цена телефона составит около 550 евро.