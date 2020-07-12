Появились новые подробности о флагманских смартфонах Samsung Galaxy S 2021 года

По его информации, внутреннее название серии будущих смартфонов звучит как «Galaxy U». Пока неясно, под каким именем она выйдет на потребительский рынок. В СМИ будущие новинки уже окрестили Samsung Galaxy S21.

Также Ice Universe сообщил, что Samsung выпустит новую серию по более низкой цене. Однако ради этого компании придётся пойти на компромиссы. Сообщается, что Samsung рассматривает выпуск смартфона с упрощёнными характеристиками. Например, базовая модель Galaxy S21 может получить экран с частотой обновления картинки всего в 60 Гц и разрешением Full HD+. Впрочем, в серии должна будет присутствовать и Ultra-модель.

Помимо этого, Samsung может отказаться от использования дорогого процессора Snapdragon 875 и выпустить Galaxy S21 с Exynos на всех рынках.