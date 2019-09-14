Появились новые подробности о выпуске преемника самого дешёвого iPhone

СМИ сообщают, что для так называемого iPhone SE 2 поставщиком матриц станет компания Sharp. Диагональ экрана смартфона станет чуть больше, чем у предшественника — 5 дюймов (а не 4,7, как считалось раньше). Какая будет у модели аппаратная начинка, непонятно. Свежая информация гласит, что он может работать на компонентах iPhone 11. То есть на платформе A13 Bionic.

Смартфон якобы должен стать доступнее iPhone XR. Доверять этой информации до конца, конечно, нельзя. Многие уверены, что Apple просто не заинтересована в выпуске преемника iPhone SE, потому надеяться особо не на что.