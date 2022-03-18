Появились новые подробности складного смартфона Google

Инсайдер TheGalox_ сообщил, что поисковый гигант начнет производство складного смартфона Pixel Notepad в 3 квартале 2022 года. Устройство дебютирует после запуска предстоящего Galaxy Z Fold4, который, вероятно, будет представлен примерно в августе, предлагая более дешевую альтернативу в сегменте складных устройств для таких рынков, как США, где большинство китайских компаний не запускают свои продукты.

Автор также утверждает, что Google по-прежнему нацелен на ценовую отметку в $1399, с которой Samsung трудно бороться, поскольку их устройства текущего поколения Galaxy Z Fold3 продаются по цене $1799.

Пока сообщается, что Google Notepad будет работать на собственном чипсете Tensor (GS101) в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ. Также сообщается, что устройство будет иметь форм-фактор, схожий с Oppo Find N, что означает, что в развернутом виде оно будет иметь квадратный дизайн. По слухам, система камер складного устройства будет оснащена тем же 12,2-мегапиксельным сенсором Sony IMX363, который используется в Pixel 5. Устройство также будет оснащено 12-мегапиксельным сверхширокоугольным сенсором на задней панели и может получить два 8-мегапиксельных сенсора фронтальной камеры на втором и внутреннем дисплеях.