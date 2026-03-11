Телефоны
Опубликовано 11 марта 2026, 10:48
Появились новые рендеры складного iPhone Fold

Возможный дизайн и характеристики
В сети появились новые потенциальные изображения будущего складного iPhone Fold. CAD-рендеры опубликовал инсайдер под ником Sonny Dickson.
© Sonny Dickson

Судя по утечкам, дизайн смартфона будет напоминать Google Pixel Fold. Устройство получит широкий внешний экран размером около 5,5 дюйма. В верхней части дисплея будет небольшое отверстие для фронтальной камеры. По слухам, экран будет иметь соотношение сторон 4:3.

На задней панели расположен блок камер с двумя объективами и вспышкой. Предполагается, что основная и дополнительная камеры получат разрешение 48 мегапикселей.

© Sonny Dickson

Основной складной экран, по предварительной информации, будет иметь диагональ около 7,8 дюйма. В левом верхнем углу дисплея также будет отверстие для фронтальной камеры. Ожидается, что обе фронтальные камеры получат разрешение около 18 мегапикселей.

Также ожидается аккумулятор ёмкостью около 5500 мА·ч, а цена устройства может превысить 2000 долларов.

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
#Складной смартфон
#iPhone