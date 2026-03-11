Появились новые рендеры складного iPhone Fold

Судя по утечкам, дизайн смартфона будет напоминать Google Pixel Fold. Устройство получит широкий внешний экран размером около 5,5 дюйма. В верхней части дисплея будет небольшое отверстие для фронтальной камеры. По слухам, экран будет иметь соотношение сторон 4:3.

На задней панели расположен блок камер с двумя объективами и вспышкой. Предполагается, что основная и дополнительная камеры получат разрешение 48 мегапикселей.