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Появились новые результаты тестов производительности iPhone 12
Они уже получше
В сети уже публиковали результаты iPhone 12 в AnTuTu, но они оказались невпечатляющими. Теперь появились данные из другого бенчмарка Geekbench 5. И они выглядят лучше.
Это не первые результаты iPhone 12 Pro в Geekbench 5. В прошлый раз они были равны 1590 баллам для однопоточного теста и 3120 баллам для многопоточного. Эти результаты оказались хуже, чем у iPad Air 4 (4198 в многопоточном).
Обновлённые же данные показывают, что всё не так плохо. iPhone 12 Pro с 6 ГБ оперативной памяти продемонстрировал 1597 и 4152 балла соответственно. Выходит, что новый смартфон Apple быстрее прошлогоднего iPhone 11 Pro примерно на 20-25%.