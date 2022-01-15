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Появились официальные изображения новейшего флагманского смартфона Samsung S22+А также некоторые характеристики
Samsung скоро выпустит новую флагманскую серию смартфонов Galaxy S22. Линейка будет состоять из трёх устройств — Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra. Издание 91mobiles опубликовало эксклюзивную информацию о Samsung Galaxy S22+. Авторы добыли официальные рендеры смартфона, а также основные характеристики.
Вот так будет выглядеть Samsung Galaxy S22+:
Сообщается, что, вопреки предыдущим слухам, Samsung Galaxy S22+ выйдет в Великобритании с процессором Exynos 2200. Смартфон получит 50-мегапиксельную широкоугольную камеру, которая будет поддерживать технологию Adaptive Pixel.
Samsung Galaxy S22+ получит пиковую яркость до 1750 нит и адаптивную частоту обновления. Вес аппарата составит 195 граммов. Он будет оснащён аккумулятором ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт.
Источник: 91mobiles