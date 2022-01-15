Появились официальные изображения новейшего флагманского смартфона Samsung S22+

Сообщается, что, вопреки предыдущим слухам, Samsung Galaxy S22+ выйдет в Великобритании с процессором Exynos 2200. Смартфон получит 50-мегапиксельную широкоугольную камеру, которая будет поддерживать технологию Adaptive Pixel.

Samsung Galaxy S22+ получит пиковую яркость до 1750 нит и адаптивную частоту обновления. Вес аппарата составит 195 граммов. Он будет оснащён аккумулятором ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт.