Появились первые изображения флагмана Motorola Edge 70 Ultra

На изображениях смартфон показан в двух цветах с текстурированной задней панелью. По внешнему виду можно заметить, что материал отличается от эко-кожи, использованной в Edge 50 Ultra. Блок камер расположен в левом верхнем углу и включает три модуля — основной, ультраширокий и перископический телефото.

Рамка устройства, по слухам, будет металлической. На правой стороне расположены кнопки громкости и питания, а слева — отдельная клавиша, которая, вероятно, будет использоваться для ИИ.

Фронтальная часть пока не показана, но ожидается плоский OLED-дисплей с тонкими рамками, круглым вырезом под камеру и диагональю около 6,7−6,8 дюйма.

Смартфон, по предварительным данным, получит субфлагманский процессор Snapdragon 8 Gen 5. В тестах Geekbench он показывает результаты 2 636 и 7 475 баллов, а в одном из вариантов будет доступно 16 ГБ оперативной памяти. Устройство выйдет с Android 16 и фирменной оболочкой Hello UX.