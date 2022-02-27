Появились первые "изображения" выреза на iPhone 14

Появились первые "изображения" выреза на iPhone 14Выглядит необычно
Изображение ниже было опубликовано пользователем Weibo, и оно показывает более подробную схему внешнего вида iPhone 14 Pro или iPhone 14 Pro Max. Этот пост был также опубликован на YouTube, размещенном Джоном Проссером, который утверждает, что он "независимо смог убедиться", что эта схема реальна и точно представляет дизайн, который будет использовать Apple.
Как отмечает Apple Track, Apple "берет компоненты выреза и применяет их непосредственно в дисплее, устраняя любые пустые области, которые не включают в себя камеры или датчики". Хотя это изменение, безусловно, вызовет споры, теоретически оно должно быть менее навязчивым, чем сам вырез.
Ожидается, что iPhone 14 будет представлен в сентябре. Как всегда, мы ожидаем, что слухи будут набирать обороты в ближайшие месяцы, предшествующие этому анонсу.