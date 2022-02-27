Появились первые "изображения" выреза на iPhone 14

Как отмечает Apple Track, Apple "берет компоненты выреза и применяет их непосредственно в дисплее, устраняя любые пустые области, которые не включают в себя камеры или датчики". Хотя это изменение, безусловно, вызовет споры, теоретически оно должно быть менее навязчивым, чем сам вырез.

Ожидается, что iPhone 14 будет представлен в сентябре. Как всегда, мы ожидаем, что слухи будут набирать обороты в ближайшие месяцы, предшествующие этому анонсу.