Появились первые макеты новых айфонов

По изображению форм понятно, что на заднем корпусе как младшей модели, так и старшей будет располагаться тройная камера. В сети предполагают, что один из модулей камеры будет обладать широкоугольным объективом, а другой — суперширокоугольной линзой. Кроме того, система будет иметь телеобъектив и датчик ToF для трёхмерного сканирования и функций дополненной реальности.

Новые модели будут официально представлены Apple в сентябре текущего года. Помимо iPhone 11 и iPhone 11 Max ожидается презентация преемника бюджетного iPhone XR.