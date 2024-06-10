Появились первые «официальные» подтверждения существования Redmi K70 Ultra

По слухам, K70 Ultra будет оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 9300+ и аккумулятором емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт. Ожидается, что телефон предложит следующие конфигурации памяти: до 24 ГБ оперативной LPDDR5X и 1 ТБ основной UFS 4.0.

С точки зрения дизайна, K70 Ultra будет отличаться сборкой с металлическими рамками и стеклянной задней панелью. Любители камер могут рассчитывать на 50-мегапиксельный основной сенсор, дополненный сверхширокоугольным объективом и макросъемкой. На передней панели расположится OLED-экран с разрешением 1,5K. Кроме того, телефон будет обладать пыле- и влагозащитой.

По слухам, запуск состоится в июле или в этом месяце.