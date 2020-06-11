Появились первые подробности об удешевлённой версии флагманского смартфона Samsung Galaxy S20

Издание Sammobile утверждает, что скоро появится новая версия Galaxy S20. Она разрабатывается под модельными номерами SM-G780 (глобальная версия) и SM-G781 (американская). Стоит отметить, что у Galaxy S10 Lite модельный номер был такой: SM-G770.

Отмечается, что смартфон может получить название Galaxy S20 Fan Edition. Глобальная его версия будет выпускаться как с поддержкой 5G, так и без неё, ну а американская — только с поддержкой 5G.

Характеристики смартфона ещё не известны, но ожидается, что он получит 128 ГБ постоянной памяти и будет работать под управлением Android 10 с оболочкой One UI 2.5. В качестве аппаратной основы он может получить процессор Snapdragon 865.