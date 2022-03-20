Появились первые рендеры нового смартфона Motorola Moto G 5G (2022)

Недавние отчеты показали, что Motorola работает над новым телефоном среднего класса под кодовым названием "Austin". Другая утечка же показала, что Austin дебютирует на рынке под названием Moto G 5G (2022). Как следует из названия, он заменит прошлогодний Moto G 5G на базе Snapdragon 750G.

Утверждается, что устройство имеет размеры 165,4 x 75,8 x 9,3 мм и оснащено 6,6-дюймовым дисплеем.

На задней стороне телефона расположена 50-мегапиксельная тройная камера и логотип компании. На нижней грани Moto G 5G (2022) расположены 3,5-мм разъем для наушников, микрофон, порт USB-C.