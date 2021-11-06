Появились первые сведения о флагманском смартфоне Honor 60

Информацией поделился инсайдер в китайской соцсети Weibo. По его словам, Honor официально представит Honor 60 в первый день декабря 2021 года. Однако он утверждает, что это предварительная дата запуска, а это значит, что могут быть изменения.

Пока об Honor 60 почти ничего не известно. Ходят слухи, что смартфон получит овальный вырез под фронтальную камеру в верхнем левом углу. Кроме того, устройство будет оснащено четырьмя камерами. Также модели Honor 60 Pro пророчат изогнутый дисплей, процессор Snapdragon 870, батарею ёмкостью 4500 мАч. Официальных подтверждений характеристикам пока нет.