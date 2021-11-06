Появились первые сведения о флагманском смартфоне Honor 60

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Появились первые сведения о флагманском смартфоне Honor 60Когда он выйдет
Ещё не везде успел поступить в продажу Honor 50, а в сети уже появилась ориентировочная дата выпуска Honor 60.
Информацией поделился инсайдер в китайской соцсети Weibo. По его словам, Honor официально представит Honor 60 в первый день декабря 2021 года. Однако он утверждает, что это предварительная дата запуска, а это значит, что могут быть изменения.
Пока об Honor 60 почти ничего не известно. Ходят слухи, что смартфон получит овальный вырез под фронтальную камеру в верхнем левом углу. Кроме того, устройство будет оснащено четырьмя камерами. Также модели Honor 60 Pro пророчат изогнутый дисплей, процессор Snapdragon 870, батарею ёмкостью 4500 мАч. Официальных подтверждений характеристикам пока нет.
Источник: Gizchina