Появились подробности экранов новых складных Samsung Galaxy Z Fold 7 и Flip 7

Galaxy Z Fold 7 может получить дисплей такого же размера, как у Fold Special Edition, представленного в октябре. Который включает в себя 6,5-дюймовый внешний экран и 8-дюймовый внутренний, что на полдюйма больше, чем у Fold 6. Слухи также предполагают, что в разработке могут находиться две модели Fold 7, причем одна из них будет позиционироваться по более высокой цене.

В Galaxy Z Flip 7 также может быть улучшен дисплей. Его внутренний экран может увеличиться до 6,85 дюйма с 6,7 дюйма, а внешний дисплей - до 4 дюймов, что ближе к Motorola Razr+.

Samsung обычно запускает складные устройства в середине лета.