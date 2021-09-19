Появились подробности об iPhone 2022 года

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Появились подробности об iPhone 2022 годаiPhone 13 ещё даже не поступили в продажу
Apple представила iPhone 13 несколько дней назад, но в сети уже появились сведения о линейке iPhone 14, которая выйдет в 2022 году. По данным информаторов из цепочки поставок Apple, как минимум один из смартфонов получит дисплей LTPS OLED. Частота обновления экрана у него не будет превышать 60 Гц. Это будет самая дешёвая модель в линейке.
Что касается остальных, то они будут использовать панель LTPO с частотой обновления 120 Гц (она будет подстраиваться под ситуацию). Напомним, что в серии iPhone 13 только модели Pro и Pro Max используют дисплей LTPO с переменной частотой обновления 120 Гц. Кроме того, все панели для этих смартфонов поставила Samsung. Согласно новому отчёту, LG войдёт в цепочку поставок Apple по части дисплеев.
Ранее в сети также публиковали предполагаемые характеристики смартфонов iPhone 14. Сообщалось, что стандартная и Pro-модели получат 6,06-дюймовый экран. iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max будут оснащаться 6,68-дюймовым экраном. Работать смартфоны будут на процессоре Bionic A16.