Появились подробности об iPhone 2022 года

Что касается остальных, то они будут использовать панель LTPO с частотой обновления 120 Гц (она будет подстраиваться под ситуацию). Напомним, что в серии iPhone 13 только модели Pro и Pro Max используют дисплей LTPO с переменной частотой обновления 120 Гц. Кроме того, все панели для этих смартфонов поставила Samsung. Согласно новому отчёту, LG войдёт в цепочку поставок Apple по части дисплеев.

Ранее в сети также публиковали предполагаемые характеристики смартфонов iPhone 14. Сообщалось, что стандартная и Pro-модели получат 6,06-дюймовый экран. iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max будут оснащаться 6,68-дюймовым экраном. Работать смартфоны будут на процессоре Bionic A16.