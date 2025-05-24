Появились подробности OnePlus Ace 5 Extreme Edition с акцентом на киберспорт

Смартфон оснащён новым чипом MediaTek Dimensity 9400+, который работает на частоте до 3,73 ГГц и изготовлен по 3-нм технологии. По словам компании, он на 35% быстрее по части процессора и на 41% — по графике, при этом потребляет меньше энергии во время игр.