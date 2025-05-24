Появились подробности OnePlus Ace 5 Extreme Edition с акцентом на киберспорт

Опубликовано 24 мая 2025, 19:301 мин.
Появились подробности OnePlus Ace 5 Extreme Edition с акцентом на киберспортИгровой смартфон с мощным процессором
OnePlus представит в Китае 27 мая свой новый игровой смартфон Ace 5 Extreme Edition. Компания хвастается, что модель создана специально для геймеров — с акцентом на производительность, стабильную работу и длительные игровые сессии.
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Смартфон оснащён новым чипом MediaTek Dimensity 9400+, который работает на частоте до 3,73 ГГц и изготовлен по 3-нм технологии. По словам компании, он на 35% быстрее по части процессора и на 41% — по графике, при этом потребляет меньше энергии во время игр.
Дополнительно используются два специальных чипа: один отвечает за точность сенсора (частота отклика — 3000 Гц), а второй — за стабильный Wi-Fi-сигнал. Ace 5 Extreme может работать на частоте 120 кадров в секунду даже во время видеозвонков.
Смартфон получил сертификацию киберспортивной лиги Peace Elite League и способен держать высокий уровень производительности более 5 часов подряд.