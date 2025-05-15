Появились подробности специального стеклянного iPhone к 20-летию линейки

Опубликовано 15 мая 2025, 17:081 мин.
Появились подробности специального стеклянного iPhone к 20-летию линейкиЧто предложит Apple
В 2027 году Apple отметит 20-летие iPhone, представив iPhone 19 Pro с дизайном, выполненным преимущественно из стекла. Об этом сообщает GSMArena со ссылкой на Bloomberg. Устройство, получившее внутреннее кодовое название «Glasswing», будет иметь изогнутый корпус и экран без вырезов для камер и датчиков, что станет крупнейшим изменением дизайна со времён iPhone X.
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Согласно утечкам, Apple сотрудничает с Samsung Display и LG Display для создания «безрамочных» дисплеев, где сенсоры, включая Face ID, интегрированы под экран. Это устранит привычные вырезы, обеспечивая полностью стеклянную фронтальную панель. Кроме того, новинка может получить твердотельную батарею с кремниевым катодом, значительно увеличивающую время работы.
Аналитики называют проект самым амбициозным в истории iPhone, подчёркивая его сложность и потенциальную дороговизну. Производство поручено Китаю. Запуск станет частью линейки 2027 года, включающей складной iPhone и смарт-очки.