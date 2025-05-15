Появились подробности специального стеклянного iPhone к 20-летию линейки

Согласно утечкам, Apple сотрудничает с Samsung Display и LG Display для создания «безрамочных» дисплеев, где сенсоры, включая Face ID, интегрированы под экран. Это устранит привычные вырезы, обеспечивая полностью стеклянную фронтальную панель. Кроме того, новинка может получить твердотельную батарею с кремниевым катодом, значительно увеличивающую время работы.

Аналитики называют проект самым амбициозным в истории iPhone, подчёркивая его сложность и потенциальную дороговизну. Производство поручено Китаю. Запуск станет частью линейки 2027 года, включающей складной iPhone и смарт-очки.