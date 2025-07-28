Появились рендеры бюджетного Xiaomi Redmi 15

На передней панели видны, возможно, более тонкие рамки, чем у предыдущей модели Redmi 13, но на рендерах это пока трудно оценить точно.

Смартфон показан в трёх цветах: чёрный, фиолетовый и серебристо-золотой. Задняя часть по дизайну похожа на линейку Note 15. Главное отличие — тройная камера. У Redmi 13 была только основная камера на 108 МП и макромодуль на 2 МП.

По ранним утечкам, Redmi 15 получит улучшения в экране, батарее, камерах и процессоре. Ожидается, что релиз состоится в ближайшее время.