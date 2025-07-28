Появились рендеры бюджетного Xiaomi Redmi 15

Опубликовано 28 июля 2025, 09:451 мин.
Появились рендеры бюджетного Xiaomi Redmi 15Раскрыт дизайн и цвета
Xiaomi готовит к запуску Redmi 15 (в прошлом году обычный Redmi 14 не выпускался). Так, в сеть попали изображения, которые выглядят как официальные рендеры Redmi 15.
© Xiaomi
На передней панели видны, возможно, более тонкие рамки, чем у предыдущей модели Redmi 13, но на рендерах это пока трудно оценить точно.
Смартфон показан в трёх цветах: чёрный, фиолетовый и серебристо-золотой. Задняя часть по дизайну похожа на линейку Note 15. Главное отличие — тройная камера. У Redmi 13 была только основная камера на 108 МП и макромодуль на 2 МП.
По ранним утечкам, Redmi 15 получит улучшения в экране, батарее, камерах и процессоре. Ожидается, что релиз состоится в ближайшее время.