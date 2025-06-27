Появились рендеры Nothing Phone (3) с «кривым» расположением камер

Опубликовано 27 июня 2025, 22:021 мин.
Появились рендеры Nothing Phone (3) с «кривым» расположением камерВ чёрном и белом цветах
До презентации Nothing Phone (3), которая запланирована на 1 июля, появились качественные рендеры телефона в чёрном и белом цветах.
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На изображениях заметна обновлённая подсветка Glyph Matrix, которая заменила прежний интерфейс Glyph. Особое внимание привлекает необычная задняя камера: верхний объектив смещён относительно двух нижних. Компания подтвердила, что одна из камер — 50-мегапиксельный телеобъектив. Остальные два, по слухам, тоже могут быть по 50 МП, но официальных данных пока нет.
Также в этот же день выйдут новые наушники Headphone 1. По предварительным данным, стоимость телефона стартует примерно с 800 долларов, а цена наушников — около 300 долларов.