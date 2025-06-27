Появились рендеры Nothing Phone (3) с «кривым» расположением камер

На изображениях заметна обновлённая подсветка Glyph Matrix, которая заменила прежний интерфейс Glyph. Особое внимание привлекает необычная задняя камера: верхний объектив смещён относительно двух нижних. Компания подтвердила, что одна из камер — 50-мегапиксельный телеобъектив. Остальные два, по слухам, тоже могут быть по 50 МП, но официальных данных пока нет.