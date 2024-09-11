Появились результаты первого теста iPhone 16 в Geekbench

По данным, обнаруженным в Geekbench 6, модель под номером iPhone 17.3 получила 3114 баллов за производительность одного ядра и несколько неожиданные результаты в многоядерном тесте. Эти значения оказались ниже, чем у iPhone 15 Pro Max с чипом A17 Pro:

Причиной такого расхождения может быть несовершенство самой программы Geekbench 6, которая, вероятно, еще не обновлена для корректного тестирования новых чипов A18 и A18 Pro.