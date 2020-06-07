Появились утечки о новом смартфоне многострадальной HTC

Напомним, что в прошлом году компания даже не выпустила флагманский смартфон. Будет ли это сделано в текущему году, пока неясно. Судя по утечкам, HTC собирается выпустить всё-таки новинку среднего класса.

Источники говорят, что смартфон будет называться Desire 20 Pro. Он будет немного похож внешне на OnePlus 8 спереди, и на Xiaomi Mi 10 сзади.

Утечка из каталога устройств Google Play Console показывает, что Desire 20 Pro действительно получит процессор Snapdragon 665, 6 ГБ оперативной памяти, экран разрешением 1080p и Android 10. Производительность устройства будет примерно как у Pixel 3a XL.