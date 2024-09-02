Появились живые фотографии Oppo Find X8: что удалось на них заметить

На фотографиях виден большой модуль камеры, что согласуется с предыдущими предположениями. В корпусе имеются вырезы для микрофонов и датчиков, но нет видимого выреза для кнопки Capture, о которой ходят слухи, что говорит о том, что эта функция может отсутствовать или быть не такой, как предполагалось изначально.

Что касается спецификаций, то Find X8, как ожидается, будет оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 9400, как и его Pro-вариант. Он будет оснащен 6,7-дюймовым плоским дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Набор камер включает в себя основной датчик на 50 МП, ультраширокоугольный объектив на 50 МП и камеру с 3-кратным перископическим зумом. Устройство будет оснащено аккумулятором на 5 600 мАч, поддерживающим быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт.