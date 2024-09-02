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Опубликовано 02 сентября 2024, 20:15
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Появились живые фотографии Oppo Find X8: что удалось на них заметить

Подтверждающие дизайн снимки
Появились живые фотографии Oppo Find X8, дающие дополнительное представление о дизайне предстоящего смартфона перед его ожидаемым октябрьским запуском в Китае. Последние изображения, хотя и скрытые толстым чехлом, подтверждают предыдущие утечки об эстетике телефона, в частности о его выпирающем модуле камер.
Появились живые фотографии Oppo Find X8: что удалось на них заметить
© techboilers.com

На фотографиях виден большой модуль камеры, что согласуется с предыдущими предположениями. В корпусе имеются вырезы для микрофонов и датчиков, но нет видимого выреза для кнопки Capture, о которой ходят слухи, что говорит о том, что эта функция может отсутствовать или быть не такой, как предполагалось изначально.

Что касается спецификаций, то Find X8, как ожидается, будет оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 9400, как и его Pro-вариант. Он будет оснащен 6,7-дюймовым плоским дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Набор камер включает в себя основной датчик на 50 МП, ультраширокоугольный объектив на 50 МП и камеру с 3-кратным перископическим зумом. Устройство будет оснащено аккумулятором на 5 600 мАч, поддерживающим быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт.

Источник:GSMArena
Автор:Максим Многословный
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