Появились живые кадры смартфона vivo V60e с камерой в 200 МП

И мощной батареей

После релиза vivo V60 в августе компания порадует фанатов и vivo V60e, о котором ранее появлялись рендеры и утечки характеристик. Недавно в сети появилось короткое видео, показывающее смартфон в руках, и оно раскрыло, что основная камера телефона получила сенсор на 200 МП с оптической стабилизацией.