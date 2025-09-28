Телефоны
Опубликовано 28 сентября 2025, 18:35
1 мин.

Появились живые кадры смартфона vivo V60e с камерой в 200 МП

И мощной батареей
После релиза vivo V60 в августе компания порадует фанатов и vivo V60e, о котором ранее появлялись рендеры и утечки характеристик. Недавно в сети появилось короткое видео, показывающее смартфон в руках, и оно раскрыло, что основная камера телефона получила сенсор на 200 МП с оптической стабилизацией.
Появились живые кадры смартфона vivo V60e с камерой в 200 МП

© Vivo

Кроме основной камеры, на задней панели есть 8 МП ультраширокоугольный сенсор и кольцевая LED-вспышка. Предусмотрена 50 МП фронтальная камера. Камера не получила бренд Zeiss, в отличие от старшей модели.

© XpertPick

Смартфон, по слухам, будет работать на MediaTek Dimensity 7300, с OLED-экраном 120 Гц и батареей 6 500 мАч, поддерживающей быструю зарядку 90 Вт. V60e выйдет с Android 15. Презентация может состояться 7 октября.

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Vivo
,
#камера
,
#смартфон