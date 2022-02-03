Появилось первое изображение таинственного Xiaomi 12 mini

Телефоны
Сегодня в 05:57
1 мин.
Появилось первое изображение таинственного Xiaomi 12 miniДо сих пор о нём не рассказывал ни один приближённый к компании источник
Накануне анонса линейки Xiaomi 12, все инсайдеры поголовно называли именно модель 12X в качестве компактной версии флагмана. Но, судя по всему, у самой китайской компании свои планы на этот счёт.
По свежим данным интернет-источников, Xiaomi вовсю работает над новым смартфоном, который будет называться Xiaomi 12 mini. При этом по части «железа» девайс окажется полноценным флагманом, просто заключённым в компактный корпус.
Сообщается, что размер смартфона будет меньше, чем у Xiaomi 12 и 12X. Аппарату также приписывают тройную основную камеру и отличающийся от предшественников дизайн. Более того — инсайдеры опубликовали снимок, на котором можно со всем пристрастием разглядеть Xiaomi 12 mini с задней стороны.
Источник: Gizmochina