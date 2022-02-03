Появилось первое изображение таинственного Xiaomi 12 mini

До сих пор о нём не рассказывал ни один приближённый к компании источник

Накануне анонса линейки Xiaomi 12, все инсайдеры поголовно называли именно модель 12X в качестве компактной версии флагмана. Но, судя по всему, у самой китайской компании свои планы на этот счёт.