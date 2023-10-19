Появился «рентген» кабеля Apple Thunderbolt за $129

Появился «рентген» кабеля Apple Thunderbolt за $129Зачем его сделали? Потому что Lumafield может
Кабель Apple Thunderbolt 4 Pro стал предметом насмешек из-за своей цены в 129 долларов. Однако при ближайшем рассмотрении в этом кабеле премиум-класса оказывается скрыто множество впечатляющих технологий. Благодаря результатам компьютерной томографии, проведенной Lumafield, мы можем более детально изучить внутреннее устройство этого кабеля.
Кабель Thunderbolt 4 Pro имеет прочную конструкцию, корпус разъемов выполнен из жесткого пластика, за которым скрывается экран из нержавеющей стали. Кабель оснащен тремя типами проводов для поддержки различных функций, включая высокоскоростную передачу данных, подачу питания и традиционную функциональность USB 2.0. Это многоцелевое устройство, способное обеспечить скорость передачи данных до 40 Гбит/с, мощность 100 Вт, видеовыход DisplayPort и многое другое.
Хотя цена может отпугнуть некоторых потенциальных покупателей, очевидно, что кабель Thunderbolt 4 Pro скрывает в себе неплохие возможности, при этом его возможности превышают потребности рядового пользователя, поэтому стоит подумать прежде чем его покупать.