Пожар остановил завод по сборке iPhone в Индии

Опубликовано 30 сентября 2024, 10:301 мин.
Пожар остановил завод по сборке iPhone в ИндииПострадавших нет
Ранним субботним утром на заводе Tata Electronics по сборке iPhone в Хосуре, Тамилнад, произошел пожар, что привело к полной остановке производства. К счастью, никто не пострадал, так как экстренные протоколы сработали своевременно, и все сотрудники были эвакуированы.
Несмотря на отсутствие жертв, огонь нанес значительный ущерб заводу, сообщается о частичном обрушении здания. Завод производил компоненты для iPhone, однако пока неясно, насколько пострадало соседнее здание, где сборка смартфонов должна была начаться в конце этого года.
Tata Electronics пока не прокомментировала возможные задержки в производстве, но инцидент, вероятно, отложит запуск операций.