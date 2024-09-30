Пожар остановил завод по сборке iPhone в Индии

Несмотря на отсутствие жертв, огонь нанес значительный ущерб заводу, сообщается о частичном обрушении здания. Завод производил компоненты для iPhone, однако пока неясно, насколько пострадало соседнее здание, где сборка смартфонов должна была начаться в конце этого года.

Tata Electronics пока не прокомментировала возможные задержки в производстве, но инцидент, вероятно, отложит запуск операций.