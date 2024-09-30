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Опубликовано 30 сентября 2024, 10:30
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Пожар остановил завод по сборке iPhone в Индии

Пострадавших нет
Ранним субботним утром на заводе Tata Electronics по сборке iPhone в Хосуре, Тамилнад, произошел пожар, что привело к полной остановке производства. К счастью, никто не пострадал, так как экстренные протоколы сработали своевременно, и все сотрудники были эвакуированы.
Пожар остановил завод по сборке iPhone в Индии
© Ferra

Несмотря на отсутствие жертв, огонь нанес значительный ущерб заводу, сообщается о частичном обрушении здания. Завод производил компоненты для iPhone, однако пока неясно, насколько пострадало соседнее здание, где сборка смартфонов должна была начаться в конце этого года.

Tata Electronics пока не прокомментировала возможные задержки в производстве, но инцидент, вероятно, отложит запуск операций.

Источник:Gizmochina
Автор:Максим Многословный
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