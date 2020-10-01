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Пожилые россияне стали переходить на смартфоны с кнопочных телефонов
Возможно, этому помогла пандемия
Оператор мобильной связи Tele2 изучил предпочтения пожилых людей в мобильных услугах. Как оказалось, россияне в возрасте стали активнее переходить на смартфоны с кнопочных телефонов.
Как следует из пресс-релиза, Tele2 использовал анализ больших данных для своего исследования. По его результатам выяснилось, что абонентов старше 60 лет у компании более 15%. Больше половины из них уже пользуются смартфонами.
Отмечается, что доля пожилых со смартфонами в августе увеличилась до 61,2%. Рост год от году составил 9 процентных пунктов. В компании говорят, что это внушительный показатель на фоне общего уровня проникновения смартфонов в сети Tele2.
Аналитики оператора считают, что росту пользователей смартфонов среди пожилых помогло ускорение цифровизации на фоне пандемии.
Наиболее популярные устройства среди абонентов старше 60 лет — недорогие смартфоны стоимостью 6-7 тысяч рублей.