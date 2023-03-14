Правда ли, что банковскую карту опасно носить в чехле для смартфона

Чип в банковской карте - это особый микропроцессор, работающий со специальным ПО. Это устройство содержит данные о карте и о владельце карты. Самым распространённым стандартом чипов считается EMV. Ещё в чипе содержится код, авторизующий транзакции и защищающий данные карты.

Существует также NFC-чип. При помощи этой технологии можно оплачивать покупки через смартфоны, браслеты, банковские карты и т.п. Чтобы размагнитить устройство с NFC, магнитное поле должно быть очень сильным. В повседневной жизни подобное просто невозможно. Тем более при помощи смартфона.

Что касается магнитов, то они опасности не представляют для карты. В ходе одного эксперимента получилось размагнитить лишь магнитную ленту, сам чип - нет.