Правда ли, что банковскую карту опасно носить в чехле для смартфона

Правда ли, что банковскую карту опасно носить в чехле для смартфонаИ может ли она размагнититься
Сейчас пользуются популярностью чехлы для смартфонов со специальными кармашками для банковских карт. Но стоит ли туда вообще класть карты для оплаты покупок?
Фото: Apple Insider
Чип в банковской карте - это особый микропроцессор, работающий со специальным ПО. Это устройство содержит данные о карте и о владельце карты. Самым распространённым стандартом чипов считается EMV. Ещё в чипе содержится код, авторизующий транзакции и защищающий данные карты.
Существует также NFC-чип. При помощи этой технологии можно оплачивать покупки через смартфоны, браслеты, банковские карты и т.п. Чтобы размагнитить устройство с NFC, магнитное поле должно быть очень сильным. В повседневной жизни подобное просто невозможно. Тем более при помощи смартфона.
Что касается магнитов, то они опасности не представляют для карты. В ходе одного эксперимента получилось размагнитить лишь магнитную ленту, сам чип - нет.
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И даже если всё-таки случится так, что чип в банковской карте размагнитится, то это не повлияет сильно на её работу. Вы просто не сможете оплачивать покупки бесконтактным способом и снимать в банкомате наличные. А вот переводить деньги и платить за покупки в интернет-магазинах и обычных магазинах вы будете так же, как и раньше. Только саму карту придётся вставлять в терминал. Перевыпустить карту можно к тому же очень быстро: потребуется на это не больше недели.