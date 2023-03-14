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16:29, 14 марта 2023
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Правда ли, что банковскую карту опасно носить в чехле для смартфона

И может ли она размагнититься

Сейчас пользуются популярностью чехлы для смартфонов со специальными кармашками для банковских карт. Но стоит ли туда вообще класть карты для оплаты покупок?

Правда ли, что банковскую карту опасно носить в чехле для смартфона

Фото: Apple Insider

Чип в банковской карте - это особый микропроцессор, работающий со специальным ПО. Это устройство содержит данные о карте и о владельце карты. Самым распространённым стандартом чипов считается EMV. Ещё в чипе содержится код, авторизующий транзакции и защищающий данные карты.

Существует также NFC-чип. При помощи этой технологии можно оплачивать покупки через смартфоны, браслеты, банковские карты и т.п. Чтобы размагнитить устройство с NFC, магнитное поле должно быть очень сильным. В повседневной жизни подобное просто невозможно. Тем более при помощи смартфона.

Что касается магнитов, то они опасности не представляют для карты. В ходе одного эксперимента получилось размагнитить лишь магнитную ленту, сам чип - нет.

Правда ли, что банковскую карту опасно носить в чехле для смартфона

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И даже если всё-таки случится так, что чип в банковской карте размагнитится, то это не повлияет сильно на её работу. Вы просто не сможете оплачивать покупки бесконтактным способом и снимать в банкомате наличные. А вот переводить деньги и платить за покупки в интернет-магазинах и обычных магазинах вы будете так же, как и раньше. Только саму карту придётся вставлять в терминал. Перевыпустить карту можно к тому же очень быстро: потребуется на это не больше недели.

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