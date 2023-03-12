Правда ли, что беспроводная зарядка вредит батарее смартфона

Беспроводная зарядка работает благодаря принципу индукции. В данной технологии электромагнитные поля используются для передачи энергии от зарядки к смартфону. Для поддержки беспроводной зарядки устройство должно быть совместимо с технологией Qi.

Однако проблема в том, что мощная беспроводная зарядка может навредить аккумулятору смартфона, если она будет работать без ограничений. А вот безвредное в плане мощности устройство не сможет в любом случае сравниться по скорости зарядки с проводными аналогами. Допустим, если вы хотите зарядить iPhone 12, то от фирменного блока питания в 5 Вт заряжаться он будет 3 часа, а от беспроводной зарядки MagSafe мощностью в 20 Вт - 2 часа 45 минут.

Опасность технологии, которая используется при работе беспроводной зарядки, заключается в том, что много энергии тратится на нагрев. А заряжать смартфоны и пользоваться ими можно только при температуре от +10 до +35 градусов Цельсия. Иначе батарея начнёт быстро изнашиваться.