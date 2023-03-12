Правда ли, что беспроводная зарядка вредит батарее смартфона

Правда ли, что беспроводная зарядка вредит батарее смартфонаИ насколько она в целом эффективна
Сейчас некоторые смартфоны поддерживают функцию беспроводной зарядки. Но есть ли смысл вообще покупать подобную зарядку?
Фото: Mobile Fun
Беспроводная зарядка работает благодаря принципу индукции. В данной технологии электромагнитные поля используются для передачи энергии от зарядки к смартфону. Для поддержки беспроводной зарядки устройство должно быть совместимо с технологией Qi.
Однако проблема в том, что мощная беспроводная зарядка может навредить аккумулятору смартфона, если она будет работать без ограничений. А вот безвредное в плане мощности устройство не сможет в любом случае сравниться по скорости зарядки с проводными аналогами. Допустим, если вы хотите зарядить iPhone 12, то от фирменного блока питания в 5 Вт заряжаться он будет 3 часа, а от беспроводной зарядки MagSafe мощностью в 20 Вт - 2 часа 45 минут.
Опасность технологии, которая используется при работе беспроводной зарядки, заключается в том, что много энергии тратится на нагрев. А заряжать смартфоны и пользоваться ими можно только при температуре от +10 до +35 градусов Цельсия. Иначе батарея начнёт быстро изнашиваться.
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Производители беспроводных зарядок пытаются бороться с проблемой перегрева. Многие это делают при помощи подбора оптимальной мощности зарядки. Но, например, Xiaomi для этого применила сразу четыре инструмента: разделение батареи, несколько катушек в заряднике, система активного охлаждения, термоплёнка и радиаторы.
Чтобы не повредить аккумулятор смартфона, нужно правильно пользоваться беспроводной зарядкой. Для этого необходимо следить за температурой во время зарядки и перед подключением к зарядке (нельзя ставить заряжаться слишком горячий или слишком холодный телефон), использовать качественные устройства, отцентровать смартфон, брать блок питания с запасом мощности, не пользоваться толстыми чехлами при зарядке.