Правда ли, что быстрая зарядка «убивает» батарею вашего смартфона

До сих пор нет ясного ответа на вопрос о том, вредна ли для аккумулятора быстрая зарядка. Вообще вокруг этой темы существует большое количество разных мифов.

Быстрая зарядка даёт возможность тратить меньше времени на зарядку аппарата за счёт увеличенной силы тока или напряжения. Если для обычной зарядки будет достаточно напряжения в 5 В и силы тока - 2-2,5 А, то для быстрой нужно где-то 20 В и 5 А. Также большая часть быстрых зарядок - это «умные» зарядки.

При помощи быстрой зарядки телефон заряжается в несколько этапов. При достижении отметки 50-70 процентов быстрая зарядка переходит в медленную, так как мощность заряда автоматически снижается. Связано это с тем, что чем быстрее заряжается батарея, тем быстрее она может выйти из строя. Поэтому можно быть уверенным, что быстрая зарядка вредит аккумулятору не больше, чем простая.