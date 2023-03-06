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17:57, 06 марта 2023
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Правда ли, что iPhone с 60 Гц дисплеем работает плавнее Android-смартфонов со 144 Гц

Сравнивались iPhone 14 и Poco X4 GT

Эксперт YouTube-канала DimaViperLive выяснил, экран какого смартфона работает более плавно: Poco X4 GT со 144 Гц или iPhone 14 с 60 Гц.

Правда ли, что iPhone с 60 Гц дисплеем работает плавнее Android-смартфонов со 144 Гц

Фото: Tom's Guide

В выпуске на YouTube-канале DimaViperLive ведущий сравнил по плавности работы два смартфона. Это iPhone 14, частота обновления экрана которого равняется 60 Гц, и Poco X4 GT, у которого частота развёрстки - 144 Гц. Действительно ли второй плавнее?

Правда ли, что iPhone с 60 Гц дисплеем работает плавнее Android-смартфонов со 144 Гц

DimaViperLive

На самом деле да. При замедленной съёмке было очень хорошо видно, насколько отставал iPhone от Poco по плавности работы. Поэтому если для вас важен этот параметр, то берите лучше смартфоны на Android, у которых частота обновления может быть и 90, и 120, и 144 Гц.

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