Правда ли, что iPhone с 60 Гц дисплеем работает плавнее Android-смартфонов со 144 Гц

17:57, 06 марта 2023
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Правда ли, что iPhone с 60 Гц дисплеем работает плавнее Android-смартфонов со 144 ГцСравнивались iPhone 14 и Poco X4 GT
Эксперт YouTube-канала DimaViperLive выяснил, экран какого смартфона работает более плавно: Poco X4 GT со 144 Гц или iPhone 14 с 60 Гц.
Фото: Tom's Guide
В выпуске на YouTube-канале DimaViperLive ведущий сравнил по плавности работы два смартфона. Это iPhone 14, частота обновления экрана которого равняется 60 Гц, и Poco X4 GT, у которого частота развёрстки - 144 Гц. Действительно ли второй плавнее?
DimaViperLive
На самом деле да. При замедленной съёмке было очень хорошо видно, насколько отставал iPhone от Poco по плавности работы. Поэтому если для вас важен этот параметр, то берите лучше смартфоны на Android, у которых частота обновления может быть и 90, и 120, и 144 Гц.
Источник:DimaViperLive
Автор:Валерия ФилимоноваТеги: