Правда ли, что iPhone с 60 Гц дисплеем работает плавнее Android-смартфонов со 144 Гц

На самом деле да. При замедленной съёмке было очень хорошо видно, насколько отставал iPhone от Poco по плавности работы. Поэтому если для вас важен этот параметр, то берите лучше смартфоны на Android, у которых частота обновления может быть и 90, и 120, и 144 Гц.