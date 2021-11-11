Правда ли, что камера в iPhone 13 Pro не хуже, чем в более дорогом iPhone 12 Pro Max

Правда ли, что камера в iPhone 13 Pro не хуже, чем в более дорогом iPhone 12 Pro MaxВыяснил техноблогер
Ведущий канала «Честный блог» Филипп Беликов сравнил качество видео и фото, сделанных на камеры iPhone 12 Pro Max и iPhone 13 Pro. Оказалось, что в некоторых деталях 12-я версия смартфона превосходит 13-ю.
При съёмке видео оценивалась работа функции стабилизации, уровень детализации, цветопередача, а также функциональность. Фронтальная камера на 13 Pro улучшилась: исчезли засветы и цвета стали более яркими. Также в 13-й версии появился кинорежим, что тоже является дополнительным «плюсом» новой модели.
В Full HD 30 к/с, как и в 4К 60 к/с разницы практически никакой не ощущается при съёмке. Ни по стабилизации, ни по деталям. Только в ночное время в 4К можно заметить, что картинка на 13 Pro светлее, чем на 12 Pro Max.
Однако вот в плане доступного увеличения здесь есть разница: в 3 раза можно приблизить картинку на iPhone 13 Pro и в 2,5 - на 12 Pro Max. Однако по детализации, цветопередаче и прочим характеристикам они ведут себя при увеличении одинаково.
Кроме этого, доступно увеличение в 7 раз на 12 Pro Max и в 9 раз - на 13 Pro. И снова даже в количестве деталей разница не заметна.
Получается, что если вам важна видеосъёмка, то 13-ю версию iPhone есть смысл приобретать только в двух случаях: если вам нужно больше функций и если вы хотите иметь улучшенную фронталку.
Что касается фотографий, то в ходе обзора важны были такие параметры, как цветопередача, чёткость изображения, работа HDR и баланса белого.
Начал ведущий со снимков звёздного неба. Чуть лучше по качеству он вышел у 13 Pro: звёзды подкрашены в голубой цвет, в то время как у 12 Pro Max - просто в белый. Кроме того, ночные и вечерние фотографии в целом получаются менее жёлтыми, более естественными, то есть баланс белого на iPhone 13 Pro тоже стал работать лучше.
Ещё 13-я модель отличается тем, что даёт меньшее количество шумов на фото при недостаточном освещении по сравнению с моделью предыдущего поколения. А вот в плане детализации аппараты зачастую очень похожи.
Что касается увеличения, то вновь выигрывает более современная модель. Она даёт возможность приближать при съёмке в 3 раза вместо 2,5. При увеличении в 10 раз точно так же более качественные снимки получаются на iPhone 13 Pro.
Портретные фото днём выходят почти одинаковыми. Разве что временами просматривается незначительная разница в плане деталей: зачастую здесь также преимущество оказывается у iPhone 13 Pro.
В то же время в вечерние часы уже довольно сильно заметно, что снимки людей лучше получаются на 13-й iPhone. В том числе с точки зрения чёткости изображения.
Виден прогресс новой модели и в фото, где человек стоит против света. Цвета уже выходят на снимке более контрастные и насыщенные, нет некой «дымки», как на 12-м.
Эксперт также подчеркнул, что лично для него увеличение при портретной съёмке у 13 Pro не подходит: оно довольно большое. Однако детализация и цветопередача у новинки заметно улучшились.
Нельзя не сказать и о новом макрорежиме, который появился в 13-й версии. При этом если сравнивать макрофото со снимком на iPhone 12 Pro Max при оптическом увеличении, то отличий никаких найти практически невозможно.
На фото заката у 13 Pro видны засветы. Причём их даже немного больше, чем на 12 Pro Max. В остальном снимки природы и архитектуры вечером и днём получаются идентичными.
В помещении при искусственном ярком свете, как ни странно, лучшие результаты показал iPhone 12 Pro Max. На фото с 13-го заметны сильные засветы. А вот если снимать витрины магазинов, то вы увидите, что 13-й как раз ярким светом справляется лучше.
Временами в ночное время при съёмке архитектуры на 13-м не включался телевик. Поэтому 12-й iPhone иногда снимал в этих условиях значительно лучше. В целом же при недостатке освещения изображения выходят довольно похожие на обоих аппаратах.
Наконец, селфи-фото. Здесь всё неоднозначно. Временами по детализации выигрывает iPhone 12 Pro Max, а временами - 13 Pro. В то же время с засветами на заднем плане лучше справляется 13-й.
С точки зрения качество фото во всех условиях, кроме ночного режима, у iPhone 13 Pro заметны изменения в лучшую сторону. Что касается ночных фото, то иногда на iPhone 12 Pro Max они получаются гораздо лучше, чем на iPhone 13-го поколения.