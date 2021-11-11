Правда ли, что камера в iPhone 13 Pro не хуже, чем в более дорогом iPhone 12 Pro Max

Ведущий канала «Честный блог» Филипп Беликов сравнил качество видео и фото, сделанных на камеры iPhone 12 Pro Max и iPhone 13 Pro. Оказалось, что в некоторых деталях 12-я версия смартфона превосходит 13-ю.

При съёмке видео оценивалась работа функции стабилизации, уровень детализации, цветопередача, а также функциональность. Фронтальная камера на 13 Pro улучшилась: исчезли засветы и цвета стали более яркими. Также в 13-й версии появился кинорежим, что тоже является дополнительным «плюсом» новой модели.

В Full HD 30 к/с, как и в 4К 60 к/с разницы практически никакой не ощущается при съёмке. Ни по стабилизации, ни по деталям. Только в ночное время в 4К можно заметить, что картинка на 13 Pro светлее, чем на 12 Pro Max.

Однако вот в плане доступного увеличения здесь есть разница: в 3 раза можно приблизить картинку на iPhone 13 Pro и в 2,5 - на 12 Pro Max. Однако по детализации, цветопередаче и прочим характеристикам они ведут себя при увеличении одинаково.

Кроме этого, доступно увеличение в 7 раз на 12 Pro Max и в 9 раз - на 13 Pro. И снова даже в количестве деталей разница не заметна.

Получается, что если вам важна видеосъёмка, то 13-ю версию iPhone есть смысл приобретать только в двух случаях: если вам нужно больше функций и если вы хотите иметь улучшенную фронталку.