Правда ли, что камера в Xiaomi 14 Pro лучше, чем в Samsung S23+

Фронтальная камера у Xiaomi 14 Pro умеет записывать видео максимум в 4К 60 к/с. При этом при съёмке видно также размытие заднего фона. Стабилизация у обоих смартфонов работает хорошо.

При съёмке видео днём в 4К 60 к/с на основную камеру Galaxy S23+ выдаёт чуть более тёмную картинку по сравнению с Xiaomi. Также на Samsung при использовании зума заметны сильная обработка и шумы, а на Xiaomi 14 Pro лучше детализация. При записи видео в этом же режиме на широкоугольную камеру немного больше деталей получается на Xiaomi.

Ночью при съёмке на основную камеру в 4К 60 к/с в целом особой разницы по детализации между смартфонами нет. Однако у S23+ хорошо заметны на небе шумы. При переходе на ультраширик на небе у Samsung видны облака, тогда как на Xiaomi всё небо чёрное. Кроме того, стабилизация с ультраширокоугольным объективом лучше работает на Xiaomi 14 Pro.