Правда ли, что камеры в iPhone 14 Pro и 13 Pro не отличаются по качеству

Эксперт канала «Честный блог» Фил в одном из выпусков на YouTube выяснил, намного ли новый iPhone 14 Pro превосходит по съёмке видео и фото 13 Pro.

Первым делом ведущий сравнил смартфоны по качеству видеосъёмки. Сама компания Apple заявила, что многие аспекты камеры улучшила в два раза. Но что на деле? В разрешении Full HD 60 к/с разницы практически никакой между аппаратами нет. Единственное - стабилизация действительно стала более плавной на iPhone 14 Pro. Также есть небольшая разница в цветопередаче при недостатке света: более светлая картинка получается на новом смартфоне.

Далее - о фотографиях. Если говорить о портретных снимках, то на iPhone 14 Pro стала чуть лучше детализация. Также он делает лицо более объёмным и добавляет сероватых оттенков. По сравнению с iPhone 13 Pro фото в режиме портрета у него получаются более естественными. Кроме того, при съёмке издалека 14 Pro распознаёт фигуру в режиме портрета и обрезает всё так, как надо, а iPhone 13 Pro не всегда справляется с этим. При недостатке освещения заметно, что на 13 Pro шумов больше, чем на 14 Pro (см. снимки ниже).