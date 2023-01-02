Правда ли, что камеры в iPhone 14 Pro и 13 Pro не отличаются по качеству

Правда ли, что камеры в iPhone 14 Pro и 13 Pro не отличаются по качествуИ стоит ли покупать новинку
Ведущий YouTube-канала «Честный блог» сравнил iPhone 14 Pro с предшественником 13 Pro по качеству фото и видео. Есть ли смысл приобретать новую модель?
Фото: ЧЕСТНЫЙ БЛОГ
Эксперт канала «Честный блог» Фил в одном из выпусков на YouTube выяснил, намного ли новый iPhone 14 Pro превосходит по съёмке видео и фото 13 Pro.
Первым делом ведущий сравнил смартфоны по качеству видеосъёмки. Сама компания Apple заявила, что многие аспекты камеры улучшила в два раза. Но что на деле? В разрешении Full HD 60 к/с разницы практически никакой между аппаратами нет. Единственное - стабилизация действительно стала более плавной на iPhone 14 Pro. Также есть небольшая разница в цветопередаче при недостатке света: более светлая картинка получается на новом смартфоне.
Далее - о фотографиях. Если говорить о портретных снимках, то на iPhone 14 Pro стала чуть лучше детализация. Также он делает лицо более объёмным и добавляет сероватых оттенков. По сравнению с iPhone 13 Pro фото в режиме портрета у него получаются более естественными. Кроме того, при съёмке издалека 14 Pro распознаёт фигуру в режиме портрета и обрезает всё так, как надо, а iPhone 13 Pro не всегда справляется с этим. При недостатке освещения заметно, что на 13 Pro шумов больше, чем на 14 Pro (см. снимки ниже).
С обычными ночными фотографиями временами чуть лучше справляется iPhone 13 Pro по сравнению с iPhone 14 Pro. Но в целом по деталям у них всё очень близко. И это касается как основного, так и широкоугольного объектива. При использовании зума снимки выходят получше на iPhone 13 Pro, но при этом на нём больше шумов, чем на 14 Pro.
Очевидной разницы между дневными фотографиями с iPhone 13 Pro и 14 Pro вообще нет.
Селфи-фото на iPhone 14 Pro стало по сравнению с 13 Pro более детализированным и объёмным. То есть улучшилась на новом смартфоне, скорее всего, обработка снимков.
Вывод
По словам ведущего, главное улучшение в 14 Pro - это исчезновение красноты на портретных снимках, добавление деталей и объёма лицам на таких фото.