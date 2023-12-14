Правда ли, что OnePlus 12 "более титановый", чем iPhone 15 Pro

Когда эксперт снял второй дисплей и заднюю панель с блоком камер, под ними оказалось примерно 80 винтиков. Все их нужно было открутить, чтобы попасть внутрь смартфона.

Однако оказалось, что в итоге титан использует компания OnePlus только для создания винтиков, скрепляющих между собой две части экрана. И всего таких винтиков - девять.