Правда ли, что складной смартфон Motorola Razr ломается одним пальцем

19:26, 08 августа 2023
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Правда ли, что складной смартфон Motorola Razr ломается одним пальцемИли всё-таки он не такой уж хрупкий?
В выпуске на YouTube-канале JerryRigEverything ведущий провёл эксперимент. Он попытался разломать JerryRigEverything при помощи только рук.
Эксперт YouTube-канала JerryRigEverything случайно увидел один комментарий к тесту на прочность Motorola Razr. По словам пользовательницы, телефон сломался у неё прямо в кармане: его внешний экран треснул.
Подобное действительно случается. Но это вполне может быть заводским браком.
Ведущий решил проверить самостоятельно, треснет ли дисплей Motorola Razr, если на него надавить пальцами. Ни одним, ни двумя пальцами сломать экран так и не получилось.
Источник: JerryRigEverything
Автор:Валерия ФилимоноваТеги: