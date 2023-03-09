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14:59, 09 марта 2023
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Правда ли, что смартфоны OnePlus быстрее даже самых новых дорогих Samsung

Сравнивались OnePlus 11 и Galaxy S23+

В выпуске на YouTube-канале Techniqued протестировали по скорости запуска приложений и игр Samsung Galaxy S23+ и OnePlus 11. Будет ли Samsung быстрее?

Правда ли, что смартфоны OnePlus быстрее даже самых новых дорогих Samsung

Фото: Techniqued

Samsung Galaxy S23+, как и OnePlus 11, оснащён самым топовым процессором Snapdragon 8 Gen 2. Но какой из смартфонов работает в целом быстрее?

Игра Asphalt 9 первой запустилась на Samsung. То же самое было с Call of Duty. Но, например, Play Store открыл быстрее OnePlus.

Правда ли, что смартфоны OnePlus быстрее даже самых новых дорогих Samsung

Techniqued

В целом очень многие системные приложения загружались на смартфонах одновременно. Хотя, например, камера открылась быстрее на Samsung.

Вывод

Samsung Galaxy S23+ и OnePlus 11 действительно показывают очень хорошие результаты в плане скорости загрузки игр и приложений. Явного победителя среди них нет.

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