Правда ли, что смартфоны OnePlus быстрее даже самых новых дорогих Samsung

Samsung Galaxy S23+, как и OnePlus 11, оснащён самым топовым процессором Snapdragon 8 Gen 2. Но какой из смартфонов работает в целом быстрее?

Игра Asphalt 9 первой запустилась на Samsung. То же самое было с Call of Duty. Но, например, Play Store открыл быстрее OnePlus.