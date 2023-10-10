Правда ли, что у Oppo есть смартфон, который фотографирует лучше iPhone 15 Pro Max

Oppo Find X6 Pro при съёмке видео на фронтальную камеру сильно засвечивает небо в отличие от iPhone 15 Pro Max. Это значит, что динамический диапазон у него не такой широкий, как у iPhone. Оба смартфона умеют записывать видео в 4К 60 к/с, но переключаться между объективами в этом режиме может только iPhone.

С точки зрения стабилизации оба устройства справляются хорошо. На основную камеру в 4К картинка получается у Oppo слишком тёмной по сравнению с iPhone. То же самое касается широкоугольной камеры. Зум у Oppo - 3-кратный, у iPhone - 5-кратный, но детализация лучше у Oppo Find X6 Pro.

Ночью изображение получается более «мягким» при съёмке видео на iPhone и более резким на Oppo. Стабилизация работает в обоих случаях примерно одинаково, блики тоже есть на обоих устройствах. Также больше деталей в ночное время на Oppo при использовании зума.

При съёмке портретных фото на основную камеру с тенями и деталями на одежде лучше справляется iPhone. Но ситуация меняется, когда мы переключаемся на телевик. У Oppo, наоборот, в этом случае получается очень детализированная картинка, а iPhone ему сильно проигрывает.