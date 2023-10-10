Правда ли, что у Oppo есть смартфон, который фотографирует лучше iPhone 15 Pro Max

Правда ли, что у Oppo есть смартфон, который фотографирует лучше iPhone 15 Pro MaxПротестировали Oppo Find X6 Pro и новый iPhone 15 Pro Max
Ведущий YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» сравнил по качеству фото и видео iPhone 15 Pro Max и Oppo Find X6 Pro. Во всём ли айфон будет лучше?
Oppo Find X6 Pro при съёмке видео на фронтальную камеру сильно засвечивает небо в отличие от iPhone 15 Pro Max. Это значит, что динамический диапазон у него не такой широкий, как у iPhone. Оба смартфона умеют записывать видео в 4К 60 к/с, но переключаться между объективами в этом режиме может только iPhone.
С точки зрения стабилизации оба устройства справляются хорошо. На основную камеру в 4К картинка получается у Oppo слишком тёмной по сравнению с iPhone. То же самое касается широкоугольной камеры. Зум у Oppo - 3-кратный, у iPhone - 5-кратный, но детализация лучше у Oppo Find X6 Pro.
Ночью изображение получается более «мягким» при съёмке видео на iPhone и более резким на Oppo. Стабилизация работает в обоих случаях примерно одинаково, блики тоже есть на обоих устройствах. Также больше деталей в ночное время на Oppo при использовании зума.
При съёмке портретных фото на основную камеру с тенями и деталями на одежде лучше справляется iPhone. Но ситуация меняется, когда мы переключаемся на телевик. У Oppo, наоборот, в этом случае получается очень детализированная картинка, а iPhone ему сильно проигрывает.
В ночное время iPhone чаще всего делает фотографии более удачные, чем Oppo. Хотя временами у него на снимках заметны блики от фонарей, которых нет на Oppo Find X6 Pro.
Селфи-фото с более приятными цветами делает днём Oppo. Он же, как ни странно, выдаёт вечером более детализированные снимки по сравнению с iPhone 15 Pro Max.
Вывод
Oppo Find X6 Pro заметно превосходит iPhone по качеству фото на телефотообъектив. В остальном же в большинстве случаев iPhone 15 Pro Max показывает себя лучше.