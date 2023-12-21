Правда ли, что у самого дорогого Xiaomi камеры лучше, чем у iPhone 15 Pro Max

На дневных фото, сделанных на основную камеру, у iPhone очень реалистичные цвета, однако иногда он перебарщивает с контрастностью. Ещё одна проблема iPhone 15 Pro Max заключается в том, что вы на него не можете снимать близко объекты на основной модуль. У Xiaomi 13 Ultra этой проблемы нет. Более того, на этом смартфоне вы даже можете вручную менять диафрагму.

У Xiaomi 13 Ultra стал по сравнению с предшественником гораздо лучше динамический диапазон при съёмке на широкоугольную камеру. При этом iPhone 15 Pro Max может на этот модуль снимать объект близко, а Xiaomi — нет.

При использовании зума оба смартфона показывают потрясающие результаты. Только у iPhone оттенки на фото более тёплые, а у Xiaomi — более холодные и контрастные.

Фото в максимальном разрешении что у Xiaomi, что у iPhone получаются очень близкими по качеству.